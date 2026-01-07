В Украине запланированы отключения света: как будут действовать графики 8 января

Причиной введения ограничительных мер являются последствия российских атак на энергообъекты.

В четверг, 8 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что причиной введения ограничительных мер традиционно являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отметили в "Укрэнерго".

В компании также призвали граждан экономить электроэнергию, когда свет появляется по графику.

Ранее государственный секретарь Министерства энергетики Сергей Суярко заявил, что 7 января РФ в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате удара часть области осталась без света.

Ранее, 27 декабря, Россия также массированно ударила дронами и ракетами по Киеву и области. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что ожидаемое понижение температуры воздуха на этой неделе может привести к увеличению продолжительности отключений света до одного часа.

