В Днепропетровской и Запорожской областях восстанавливают свет: какая там сейчас ситуация

Бригады работают в усиленном режиме.

В Днепропетровской области продолжают ремонтные работы, чтобы вернуть тепло и водоснабжение для более миллиона абонентов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин Алексей Кулеба.

По его словам, на данный момент уже удалось частично восстановить централизованные системы в нескольких населенных пунктах, бригады работают в усиленном режиме. Левый берег Днепра - с водой пониженного давления. Объекты социальной и критической инфраструктуры находятся на резервном питании.

"Все поезда в обесточенном Днепре и регионе продолжают курсировать с теплотягой. Вокзалы также питаются от генераторов, работают пункты несокрушимости", - добавил Кулеба.

Видео дня

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко рассказал, что с вечера до утра, по сообщению ПвК, защитники неба сбили в области 31 беспилотник. Несмотря на это, как подчеркнул он, атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. Возникли пожары.

Кроме того, Кулеба сообщил, что в Запорожье всю ночь работали ремонтные бригады, восстановлено электроснабжение, продолжается подача тепла и воды в дома.

"Котельные обеспечены электропитанием и работают в штатном режиме. Железная дорога в этих областях также продолжает движение. В Запорожской области электроснабжение стратегической инфраструктуры восстановлено. Поезда курсируют в обычном режиме", - заявил вице-премьер.

Также стало известно, что специалисты "Запорожьеоблэнерго" восстановили электроснабжение жителей подконтрольной части Запорожской области. Во избежание повторных массовых отключений электроэнергии жителей призвали срочно ограничить пользование мощными электроприборами.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях - что известно

Как сообщал УНИАН, ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну. В Днепропетровской области в результате российского обстрела был поврежден объект критической инфраструктуры, который обеспечивал электроснабжение большинства районов области.

В то же время в Минэнерго подтвердили, что из-за атак россиян по энергетике почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области, включая областные центры.

Вас также могут заинтересовать новости: