Оккупанты продолжают насыщать Крым ПВО: Плетенчек раскрыл детали

По словам Плетенчука, в Азовском море корабли противника – редкие гости, в прошлом году они туда заходили только дважды.

Российские оккупанты продолжают насыщать временно оккупированный Крым компонентами противовоздушной обороны, несмотря на потери, которые несут ВСУ. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на полуострове представлены различные компоненты российской ПВО и, несмотря на потери, которые несет враг, насыщение различными системами продолжается.

"Потому что, несмотря на все, что происходит вокруг, россияне и в дальнейшем будут максимально насыщать полуостров, так как Крым – это и символический, и стратегический плацдарм", – отметил спикер ВМС Украины.

В то же время он добавил, что в Азовском море корабли противника – редкие гости. В частности, в прошлом году заходили в этот водоем только 2 раза, а последний такой заход закончился некрологом капитана 3-го ранга.

"Находиться там негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это довольно сложно, потому что это мелкое море – максимально 15 метров. Поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие. То есть, не так много маршрутов, по которым можно ходить по Азову. Когда они туда заходят, то смешивают свои корабли с гражданскими – там навигация постоянно есть, и таким образом прикрыться гражданскими судами", – пояснил Плетенчук.

При этом он добавил, что не может утверждать, что российские корабли там находятся на постоянной основе, противник понимает, что вся территория Азовского моря под огневым контролем Сил обороны Украины.

Плетенчук подчеркнул, что ВСУ не мешают гражданскому судоходству.

Что происходит в Крыму - последние данные

Недавно спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что во временно оккупированном Крыму на новогодние праздники россияне усилили меры безопасности. В частности, это касается Крымского моста. Противник пытается поддерживать плотность ПВО на полуострове, пряча технику за пределами населенных пунктов.

По словам спикера, Крымский мост остается одним из ключевых объектов, которые захватчики охраняют, на новогодние праздники там усиливали полицейские меры и периодически там меняют правила - добавляют очередные запреты вроде передвижения гибридных автомобилей и электрокаров.

