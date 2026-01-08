Из-за непогоды в Украине объявили II уровень опасности: каким областям достанется больше всего

Синоптики предупреждают о сильном снеге, метели и снежных заносах.

В четверг, 8 января, в Украине ожидается зимняя непогода. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"8 января в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях значительный снег, метель", - говорится в прогнозе.

Кроме того, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях пройдет значительный мокрый снег и дождь, будет гололед и налипание мокрого снега.

Видео дня

Днем в западных, южных и центральных областях порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

Также в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

В Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют сильный снег, метель, на дорогах местами снежные заносы. В этих областях введен II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погода опасна и несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Сегодня в Киеве также прогнозируется осложнение погодных условий. В течение дня температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от −3° до +2°. Ожидаются интенсивные осадки в виде мокрого снега, который впоследствии перейдет в дождь. Из-за этого на автодорогах образуется гололедица.

Порывистый ветер скоростью 7–12 м/с усилит ощущение холода, а атмосферное давление снизится до 728–734 мм рт. ст.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Укргидрометцентр объявил в Киеве желтый уровень опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: