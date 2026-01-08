'Люди напуганы': на Кубе уже ожидают вторжения США, - Bloomberg

Правительство Кубы приняло дополнительные меры безопасности после похищения американцами венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Обычные кубинцы тоже напуганы, но среди них много тех, кто надеется на свержение диктатуры и в их стране. Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что во время молниеносного рейда в Каракасе американцы убили более трех десятков кубинских военных, которые предоставляли венесуэльскому правительству услуги военной охраны, а также помогали с военной разведкой. За это Венесуэла поставляла Кубе топливо по сниженной цене, часть которого используется для производства электроэнергии на острове.
Однако то, с какой легкостью американцы провели свою спецоперацию, не понеся никаких потерь, ошеломило кубинцев и подорвало их веру в способность кубинского режима защитить себя от иностранного вторжения. Масла в огонь подлил государственный секретарь США Марко Рубио, который прямо заявил, что кубинским чиновникам самое время начать нервничать.
Как рассказали Bloomberg рядовые кубинцы, в крупных городах острова стало более заметным присутствие полиции и военных, а общая атмосфера на улицах стала напряженной.
"Люди напуганы и нервничают, но полны надежды. Есть люди, которые также задаются вопросом, будет ли Куба свободной", – рассказал 47-летний кубинец Таймир Гарсия, который является противником коммунистического режима.
Все это происходит на фоне тяжелого экономического кризиса – самого серьезного со времен распада СССР, когда Куба потеряла своего главного спонсора. Но ситуация станет еще хуже, если теперь Венесуэла окончательно перестанет помогать правительству в Гаване.
"Мы уже живем в темноте, но то небольшое количество электроэнергии, которое у нас есть, поступает из [нефти от] Венесуэлы", – сказал кубинец Эмилио.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал народ защищать кубинскую революцию "своей жизнью". Но большинство кубинцев сосредоточены на повседневном выживании.
"Здесь ничего не работает – ни освещение, ни больницы, ни школы, ни транспорт. Все хотят, чтобы что-то изменилось", – рассказала кубинка Марта Васкес.
Политика США: последние новости
Как писал УНИАН, после успешного похищения диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро в США продолжили "ковбойскую" риторику в отношении остального мира, местами подкрепляя слова действиями.
Так, правительство США анонсировало распродажу венесуэльской нефти, деньги от которой пойдут в частности в карманы самих американцев.
Также американцы догнали у берегов Исландии один из танкеров теневого флота то ли России, то ли Венесуэлы и задержали его. Экипаж обещают судить за контрабанду санкционной нефти.
А тем временем приближенный к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, чтоСША убьют верховного лидера Ирана, если он не остановит жестокие акции подавления уличных протестов в стране.