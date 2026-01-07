Деревню в Англии признали 'самой очаровательной' в стране: почему ее стоит посетить

Эта рыбацкая деревушка может похвастаться сплоченным сообществом, насчитывающим около 544 жителей.

Живописная прибрежная деревушка была признана "самой очаровательной деревней Англии", что обеспечило ей место в списке обязательных мест для посещения каждого путешественника. Об это пишет Daily Express.

Расположенная примерно в 4 километрах к югу от Пензанса, на западном берегу залива Маунтс-Бей, эта рыбацкая деревушка может похвастаться сплоченным сообществом, насчитывающим около 544 жителей, согласно переписи 2021 года.

Расположенная в пределах Корнуоллской зоны выдающейся природной красоты (AONB) - статуса, который обеспечивает ей такую ​​же защиту, как и национальному парку, - Маусхол процветала как скромная рыбацкая деревня с XIV по XX века. Даже сегодня скалистый участок между гаванями Ньюлина и Маусхола остается излюбленным местом для ловли морского угря.

"Уважаемый валлийский поэт и писатель Дилан Томас еще в 1930 году назвал Маусхол "самой прекрасной деревней в Англии", и, похоже, с тех пор в этом очаровательном корнуоллском уголке мало что изменилось", - сказано в статье.

Отмечается, что деревня также фигурировала в произведениях известного канадского писателя Чарльза де Линта, который поместил действие нескольких своих популярных романов в эту идиллическую обстановку.

Последняя носительница корнуоллского языка, Долли Пентрит, предположительно родилась и выросла в Маусхоле в XVIII веке. Согласно официальным записям, она признана последней документально подтвержденной носительницей корнуоллского языка, и в деревне установлен мемориал в ее честь.

Трагическое прошлое деревни

Интересно, что эта живописная деревня, имеет богатую историю, отмеченную значительными бедствиями. В 1595 году Карлос де Амекиста возглавил испанский набег на залив Маунтс-Бей, в результате которого деревня была почти полностью уничтожена и сожжена.

Еще одно душераздирающее событие произошло 19 декабря 1981 года - катастрофа спасательной шлюпки "Пенли" у берегов Корнуолла. Спасательная шлюпка "Соломон Браун", несмотря на ураганный ветер, отправилась на спасательную миссию и трагически затонула вместе со своим экипажем из восьми человек.

Оба судна, участвовавшие в катастрофе, были потеряны, в результате чего число погибших достигло 16 человек. В знак скорби деревня ежегодно гасит рождественские огни 19 декабря.

Почему стоит посетить Маусхол

Отмечается, что по прибытии в Маусхол посетителей встречает тихая бухта с живописной гаванью, спокойным пляжем и рядами традиционных каменных коттеджей. Большинство этих домов имеют соломенные крыши и гранитные фасады, что усиливает идиллическое очарование этой корнуоллской деревни. В статье сказано:

"Белые дома, украшенные яркими цветами, выстроились вдоль улиц, добавляя очарования Маусхолу. Узкие мощеные улочки деревни полны восхитительных магазинов, художественных галерей и ресторанов, все они извиваются в сторону от гавани".

Маусхол также может похвастаться небольшим пляжем из песка и гальки, безопасным для купания и особенно популярным среди семей, любителей сапсерфинга и каякинга. На пляже туристов ждет множество увлекательных пеших прогулок, лодочных экскурсий, ресторанов и пабов, а также другие водные развлечения, такие как серфинг.

