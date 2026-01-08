Не спровоцировать Третью мировую: как британские войска будут сдерживать РФ в Украине, - The Telegraph

Эксперты объясняют, при каких условиях присутствие войск Великобритании и союзников может гарантировать мир в Украине.

Вопрос возможного размещения британских войск в Украине снова оказался в центре внимания Запада на фоне обсуждений будущего мирного соглашения. Лондон вместе с Францией и США уже готовит сценарии, которые должны обеспечить соблюдение перемирия - но без прямого столкновения с Россией, пишет The Telegraph.

Исторический прецедент существует. В 1999 году британские и российские войска оказались в шаге от конфликта в Косово, однако британский генерал сэр Майк Джексон тогда отказался выполнить приказ НАТО, заявив: "Сэр, я не собираюсь начинать Третью мировую войну ради вас". Противостояние завершилось без выстрелов.

Сегодня ситуация значительно сложнее: Украина - не нейтральная территория, а Россия уже ведет полномасштабную войну.

Видео дня

Не классические миротворцы, а "силы сдерживания"

По словам почетного профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, речь не идет о традиционных миротворческих миссиях ООН с "голубыми касками".

Речь идет о так называемых "силах сдерживания" – европейских войсках, чье присутствие автоматически будет означать, что любое российское нападение станет конфликтом с Западом. Фридман говорит:

"Готовность воевать должна быть обязательным намеком. Иначе нет смысла даже говорить об этом".

Главная дилемма: когда разрешено открывать огонь

Бывший командир британских миротворцев в Боснии полковник Боб Стюарт предупреждает: нечеткие мандаты - смертельно опасны.

"Крайне важно точно сказать солдатам, что им нужно делать. Но также им нужна гибкость", – объясняет он.

Именно размытые правила применения силы стали одной из причин трагедий в Руанде и Сребренице. В украинском контексте ключевой вопрос звучит так: вступят ли британские солдаты в бой, если Россия нарушит соглашение, но без прямой атаки на их базы?

Хватит ли войск

Даже при оптимистичном сценарии Европа сталкивается с нехваткой ресурсов. По оценкам Фридмана, для постоянного присутствия 15 тысяч военных на месте нужно не менее 45 тысяч личного состава с учетом ротаций.

"Великобритания и Франция просто не способны самостоятельно развернуть большие силы", - признает эксперт.

Именно поэтому предыдущие попытки создать франко-британскую коалицию в этом году зашли в тупик.

Американский фактор

Без США система сдерживания выглядит неполной. Премьер Кир Стармер предлагал альтернативу: базирование американской авиации в соседних с Украиной странах. Сначала Белый дом отверг эту идею, но на этой неделе Дональд Трамп заявил, что США готовы "помочь, особенно с воздуха".

В результате возможен компромиссный сценарий:

ограниченное присутствие европейских сухопутных войск в Украине;

мощная авиационная и морская поддержка;

американские самолеты и ракеты вблизи зоны конфликта.

Урок ОБСЕ и опасность "иллюзии мира"

Бывший глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг напоминает, что главная проблема Минских соглашений заключалась не в наблюдении, а в отсутствии механизма наказания за нарушения.

"Единственной задачей было документирование - но без дальнейших действий", - говорит он.

Именно этого, по мнению экспертов, нельзя допустить во второй раз.

"Растяжка", а не мир

Фактически Запад рассматривает модель, которую военные называют "растяжкой" - когда присутствие небольшого контингента делает атаку слишком рискованной. Как говорит Фридман:

"Вы усиливаете ощущение риска в России. Путин должен понимать: любой выстрел означает эскалацию".

Но такая стратегия делает военных "заложниками фортуны" – и требует безупречной подготовки, доверия и политической ясности.

Как подытоживает полковник Стюарт, главное – не повторить ошибки прошлого:

"Прежде чем нажать на курок, солдат должен спросить себя: не сделает ли это ситуацию еще более опасной?"

Миротворцы в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Великобритания и Франция отправят в Украину значительно меньше военных, чем ожидалось. В случае заключения мирного соглашения они отправят до 15 тысяч солдат.

Изначально военное руководство Великобритании предлагало направить 10 000 военнослужащих в составе более широкой "коалиции желающих" численностью 64 000 человек. Однако, учитывая нынешнюю численность британской армии, такое количество в Минобороны Соединенного Королевства признали невозможным.

Вас также могут заинтересовать новости: