Не спровоцировать Третью мировую: как британские войска будут сдерживать РФ в Украине, - The Telegraph

Вопрос возможного размещения британских войск в Украине снова оказался в центре внимания Запада на фоне обсуждений будущего мирного соглашения. Лондон вместе с Францией и США уже готовит сценарии, которые должны обеспечить соблюдение перемирия - но без прямого столкновения с Россией, пишет The Telegraph.
Исторический прецедент существует. В 1999 году британские и российские войска оказались в шаге от конфликта в Косово, однако британский генерал сэр Майк Джексон тогда отказался выполнить приказ НАТО, заявив: "Сэр, я не собираюсь начинать Третью мировую войну ради вас". Противостояние завершилось без выстрелов.
Сегодня ситуация значительно сложнее: Украина - не нейтральная территория, а Россия уже ведет полномасштабную войну.
Не классические миротворцы, а "силы сдерживания"
По словам почетного профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренса Фридмана, речь не идет о традиционных миротворческих миссиях ООН с "голубыми касками".
Речь идет о так называемых "силах сдерживания" – европейских войсках, чье присутствие автоматически будет означать, что любое российское нападение станет конфликтом с Западом. Фридман говорит:
"Готовность воевать должна быть обязательным намеком. Иначе нет смысла даже говорить об этом".
Главная дилемма: когда разрешено открывать огонь
Бывший командир британских миротворцев в Боснии полковник Боб Стюарт предупреждает: нечеткие мандаты - смертельно опасны.
"Крайне важно точно сказать солдатам, что им нужно делать. Но также им нужна гибкость", – объясняет он.
Именно размытые правила применения силы стали одной из причин трагедий в Руанде и Сребренице. В украинском контексте ключевой вопрос звучит так: вступят ли британские солдаты в бой, если Россия нарушит соглашение, но без прямой атаки на их базы?
Хватит ли войск
Даже при оптимистичном сценарии Европа сталкивается с нехваткой ресурсов. По оценкам Фридмана, для постоянного присутствия 15 тысяч военных на месте нужно не менее 45 тысяч личного состава с учетом ротаций.
"Великобритания и Франция просто не способны самостоятельно развернуть большие силы", - признает эксперт.
Именно поэтому предыдущие попытки создать франко-британскую коалицию в этом году зашли в тупик.
Американский фактор
Без США система сдерживания выглядит неполной. Премьер Кир Стармер предлагал альтернативу: базирование американской авиации в соседних с Украиной странах. Сначала Белый дом отверг эту идею, но на этой неделе Дональд Трамп заявил, что США готовы "помочь, особенно с воздуха".
В результате возможен компромиссный сценарий:
- ограниченное присутствие европейских сухопутных войск в Украине;
- мощная авиационная и морская поддержка;
- американские самолеты и ракеты вблизи зоны конфликта.
Урок ОБСЕ и опасность "иллюзии мира"
Бывший глава миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг напоминает, что главная проблема Минских соглашений заключалась не в наблюдении, а в отсутствии механизма наказания за нарушения.
"Единственной задачей было документирование - но без дальнейших действий", - говорит он.
Именно этого, по мнению экспертов, нельзя допустить во второй раз.
"Растяжка", а не мир
Фактически Запад рассматривает модель, которую военные называют "растяжкой" - когда присутствие небольшого контингента делает атаку слишком рискованной. Как говорит Фридман:
"Вы усиливаете ощущение риска в России. Путин должен понимать: любой выстрел означает эскалацию".
Но такая стратегия делает военных "заложниками фортуны" – и требует безупречной подготовки, доверия и политической ясности.
Как подытоживает полковник Стюарт, главное – не повторить ошибки прошлого:
"Прежде чем нажать на курок, солдат должен спросить себя: не сделает ли это ситуацию еще более опасной?"
Миротворцы в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, Великобритания и Франция отправят в Украину значительно меньше военных, чем ожидалось. В случае заключения мирного соглашения они отправят до 15 тысяч солдат.
Изначально военное руководство Великобритании предлагало направить 10 000 военнослужащих в составе более широкой "коалиции желающих" численностью 64 000 человек. Однако, учитывая нынешнюю численность британской армии, такое количество в Минобороны Соединенного Королевства признали невозможным.