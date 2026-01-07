Нет никаких прогнозов по восстановлению: Днепропетровская область осталась без света из-за атак РФ

В Днепре также отсутствуют вода, отопление, интернет.

Все теплоэлектроцентрали и подстанции в Днепропетровской области остановлены из-за аварийной ситуации в результате российских атак. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что в Днепре отсутствует свет, вода, отопление, интернет. Электричество отсутствует и в больницах. Также не работает метро.

В ДТЭК сообщили, что в Днепропетровской области введены аварийные отключения света из-за вражеской атаки.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил информацию об отключении электроэнергии в регионе.

"Пока что относительно восстановления энергоснабжения нет никаких прогнозов. Если у вас дома сейчас есть вода - сделайте запас", - написал он.

Чиновник также призвал жителей Павлоградского и Синельниковского районов сделать запасы воды, ведь предприятие "Днепр-Западный Донбасс" также обесточено.

Об отключении электроэнергии в Запорожье сообщают корреспонденты "Радио Свобода".

Глава ОГА Иван Федоров заявил, что ограничения электроснабжения действуют из-за атаки РФ. По его данным, продолжаются восстановительные работы.

Удары РФ по Днепропетровской области

Напомним, сегодня почти весь день под российским ударом находился город Кривой Рог Днепропетровской области. В городе фиксировали многочисленные "прилеты" по энергетике. В большинстве районов пропала вода и свет. Как сообщал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, возможны серьезные аварийные отключения света после массированной атаки РФ.

