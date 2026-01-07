Орхидеи порадуют пышным цветением, если избегать этих трёх распространённых ошибок

Орхидеи капризны, но при правильном уходе цветут долго и обильно. Узнайте, какие ошибки мешают появлению бутонов.

Орхидеи - одни из самых популярных комнатных растений, но уход за ними нередко вызывает трудности. Эксперт рассказал express о трёх типичных ошибках, из-за которых орхидеи перестают цвести.

По словам Игоря Подъяблонского из My Flowers, отсутствие цветения чаще всего связано с неправильным освещением, поливом и неподходящим субстратом. Если избежать этих ошибок, растение будет здоровым и порадует красивыми цветами на весь сезон.

Ошибка №1 - недостаток света

Многие виды орхидей нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, а нехватка света тормозит образование бутонов. Лучше всего размещать орхидею на светлом подоконнике с лёгким притенением или использовать фитолампы с режимом около 12 часов в сутки. При этом растению необходим и период темноты для отдыха.

Ошибка №2 - неправильный полив

Чрезмерный или недостаточный полив создаёт стресс для орхидеи и мешает цветению. Растение предпочитает, чтобы субстрат просыхал между поливами. Если почва ещё влажная, поливать не стоит – это может привести к загниванию корней. Использовать нужно воду комнатной температуры и отказаться от способа полива кубиками льда, который вреден для тропических растений.

Ошибка №3 - неподходящий грунт

Обычная почва для орхидей не подходит. Им необходим воздухопроницаемый субстрат – кора, мох или специальные смеси. Также важно не злоупотреблять удобрениями: избыток подкормок может обжечь корни. Лучше применять сбалансированное удобрение для орхидей в половинной дозе и не чаще одного раза в месяц в период роста.

