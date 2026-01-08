В Запорожской области проблемы с мобильной связью: аккумуляторов хватит на 8 часов

Из-за отключения электроэнергии также не слышны сигналы воздушной тревоги.

Из-за масштабного отключения электроэнергии в Запорожской области, вызванного массированным обстрелом РФ, мобильная связь в регионе работает в аварийном режиме. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

"Все базовые станции переводятся на аккумуляторные батареи – этого ресурса хватит ориентировочно до 8 часов. Параллельно операторы вместе с органами местного самоуправления разворачивают генераторы, чтобы сохранить связь в дальнейшем", – написал он.

Федоров призвал жителей области ограничить пользование мобильной связью без крайней необходимости, по возможности пользоваться национальным роумингом, GPON и интернет-мессенджерами.

"Из-за перегрузки сети возможно временное ухудшение качества связи", – добавил он.

Также глава ОВА предупредил, что в результате отключения электроэнергии не слышны сигналы воздушной тревоги. В случае опасности граждан будут информировать через громкоговорители экипажи патрульной полиции.

Как подключить национальный роуминг

В Украине доступна услуга "Национальный роуминг", которая позволяет абонентам одного оператора мобильной связи пользоваться сетью другого оператора без дополнительных затрат.

Чтобы подключить услугу, нужно зайти в "Настройки", выбрать пункт "Мобильная сеть" или "Сотовые данные".

Отключите автоматический выбор сети и включите ручной поиск. Выберите любого доступного оператора – Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если не удается подключиться, попробуйте выбрать другого оператора или перезагрузите телефон.

