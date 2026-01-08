Бывший ученый NASA заявил о создании двигателя, который нарушает законы физики

Ученый поделился, что его команде удалось создать концепцию двигателя, который может создавать тягу без использования топлива.

Соучредитель Exodus Propulsion Technologies и экс-ученый NASA Чарльз Бухлер заявил, что ему фактически удалось нарушить законы физики, найдя способ противостоять земной гравитации. По его словам, он обнаружил "новую силу", основанную на электростатической асимметрии, пишет Indian Defence Review.

В интервью The Debrief Бухлер поделился, что его команде удалось создать концепцию двигателя, который может создавать тягу без использования топлива. Он подчеркнул, что прорыв произошел после многих лет испытаний устройств, которые изначально давали незначительные результаты.

Ученый признался, что переломный момент наступил в 2023 году, когда команда увидела измеримую тягу, генерируемую конфигурацией, использующей электростатические свойства.

"По сути, мы обнаружили, что системы, содержащие асимметрию в электростатическом давлении или каком-либо электростатическом дивергентном поле, могут придать системе центра масс ненулевую компоненту силы", – объяснил Бухлер.

Также ученый подчеркнул, что новый механизм позволяет объекту двигаться, изменяя свой центр масс без выброса какого-либо вещества (топлива, газа и т.д.). В издании отметили, что если этот принцип будет подтвержден, он станет значительным сдвигом в современной физике и откроет новые возможности для космических полетов.

В издании добавили, что механизм команды Бухлера все еще нуждается в независимых проверках, которые смогут подтвердить то, что он работает. Независимо от авторитета команды, научный метод требует воспроизводимости, особенно когда утверждения бросают вызов установленным законам физики.

