Американец купил дешевый 'итальянский' мотоцикл из Китая и был впечатлен тем, что увидел

Американский блогер Шон Керр купил мотоцикл итальянской компании Moto Morini стоимостью всего 6500 долларов. В своем видео он рассказал, что был удивлен тем, насколько ему понравился этот мотоцикл, пишет Supercar Blondie.

Блогер объяснил, что все мотоциклы Moto Morini сейчас производятся в Китае, хотя компания имеет итальянские корни. Компания была основана в Болонье, Италия, в 1937 году. В 2009 году Moto Morini оказалась в финансовых затруднениях, и владельцы компании сменились несколько раз, а в 2018 году она была продана китайской компании.

Мужчина поделился, что Moto Morini X-Cape заявлен как мотоцикл, который "разработан итальянцами, произведен итальянцами и принадлежит итальянцам". Тем не менее, надпись на коробке, в которой его доставили в США, гласит, что мотоцикл произведен в Китае.

Блогер был приятно удивлен, достав мотоцикл из коробки. Moto Morini X-Cape имеет стильный дизайн и окрашен в яркий красный цвет.

Также мужчина заявил, что это один из самых тяжелых китайских мотоциклов, которые он когда-либо покупал. Его вес составляет около 232 килограммов. Для сравнения, BMW M 1000RR, которым владеет блогер, весит около 192 килограммов.

Кроме того, Moto Morini X-Cape предлагает современный информационно-развлекательный центр с портом USB для зарядки гаджетов. Другой особенностью мотоцикла является то, что он оснащен тем же 649-кубовым двигателем, что и Kawasaki Versys 650.

Блогер рассказал, что на шоссе китайский мотоцикл приятно удивил своей мощностью, а также оказался приятным в управлении. Более того, мотоцикл неплохо справился с поездакми по проселочным дорогам.

В итоге блогер высоко оценил соотношение цены и качества Moto Morini X-Cape. Он заверил, что на этот мотоцикл стоит обратить внимание.

MV Agusta представила радикально новую концепцию двигателя для мотоциклов

Ранее итальянская компания MV Agusta представила радикально новую концепцию двигателя для мотоциклов. Он имеет пять цилиндров и обладает очень высокой мощностью.

Новый двигатель MV Agusta, который получил название Cinque Cilindri, не является рядным или V-образным. Вместо этого два цилиндра расположены в ряд сверху, а под ними находятся еще три цилиндра. Эта необычная компоновка позволяет двигателю оставаться узким и коротким.

По заявлению производителя, двигатель может быть построен с рабочим объемом от 850 до 1150 куб. см. Это дает производителям гибкость при создании различных моделей.

В MV Agusta поделились, что в максимальной конфигурации двигатель развивает мощность до 240 лошадиных сил 135 Нм крутящего момента при 8500 оборотах в минуту. Эти показатели превосходят характеристики многих современных флагманских супербайков.

