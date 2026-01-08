'Укрзализныця' открыла продажу билетов на поезда с отправлением после 22 января

Перевозчик предупредил о существенном изменении: теперь некоторые поезда будут ехать медленнее.

"Укрзализныця" сегодня открывает продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января.

Как говорится в сообщении перевозчика, билеты будут поступать в продажу постепенно: около 70% внутренних рейсов будут доступны в приложении УЗ уже с 08:00, все международные - с 09:00, а остальные - до конца дня.

"118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда "Укрзализныци" будут ходить по измененному расписанию, что позволит нам сделать необходимые корректировки по безопасности и нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.

Перевозчик предупредил об осознанном замедлении движения поездов. "Сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов. Безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения должны выйти на первый план", - пояснил ситуацию председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Он добавил, что перевозчик обновил графики движения поездов за рекордные 7 дней, тогда как в странах Европы на это отводится 5 месяцев. Это позволит увеличить показатель своевременных прибытий до 91%.

"Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда будут ходить с 22 января", - отметил перевозчик.

"Укрзализныця" и продажа билетов: новости

4 января сообщалось, что "Укрзализныця" временно отложила открытие продажи билетов на поезда, которые будут курсировать после 21 января. Это объяснили необходимостью пересмотра расписания движения. В частности, железнодорожники вносили технические коррективы в маршруты и графики, чтобы адаптировать работу транспорта к текущим условиям и ситуации с безопасностью.

В тот же день перевозчик обещал, что графики подготовят до конца суток 7 января, а уже 8 числа откроют продажу билетов.

