Трамп дал "зеленый свет" законопроекту о санкциях против РФ, - сенатор Грэм

Голосование по законопроекту может состояться уже на следующей неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту об усилении санкций против России. Такое заявление сделал один из соавторов документа, сенатор Линдси Грэм. Новость дополняется...

