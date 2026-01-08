Трамп дал 'зеленый свет' законопроекту о санкциях против РФ, - сенатор Грэм

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал "зеленый свет" двухпартийному законопроекту об усилении санкций против России. Такое заявление сделал один из соавторов документа, сенатор Линдси Грэм.

Новость дополняется...