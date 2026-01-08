Жена Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем: 'Третья болезнь за три недели'

Блогерша показалась с капельницей в больнице.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репяхова - пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram она показалась в больнице с капельницей в руке. Екатерина отметила, что уже в третий раз за последние три недели заболела и рассказала подробности своего состояния.

"Я пришла к терапевту планово, потому что хотела после Нового года заняться своим здоровьем, так как есть над чем работать. Мне назначили капельницы, потому что услышали, сколько у меня было болезней за последнее время. После Рождества я заболела ротавирусом. Это была 3 болезнь за 3 недели! Заразилась я от Миши, он перенес на ногах, а я пролежала просто камешком три дня. У меня была потеря аппетита, ужасная ломота в теле, высокая температура... Просто каждую неделю я болею", - рассказала блогерша.

Сейчас жена артиста чувствует себя лучше и следует рекомендациям врача.

"Делаю поддерживающие капельницы пять дней. Буду помогать своему организму максимально", - добавила Репяхова.

