Прикрепили конусы, чтобы напугать: эксперты рассказали о новой ракетной системе Индии

Во время военного парада в Индии впервые была показана новая ракетная система Suryastra, изготовленная компанией Nibe Limited. Как пишет Defense Express, это лицензионная копия PULS от израильской компании Elbit Systems, которая производится в Индии на мощностях Nibe Limited.

В издании напомнили, что соглашение между компаниями о местном производстве PULS под названием Suryastra было подписано в августе, поэтому за это время уже могли изготовить первую единицу. По словам аналитиков, такие Suryastra могут поставляться иностранным заказчикам и самой армии Индии.

"Отметим, что только 3 января текущего 2026 года было объявлено о заключении контракта между Минобороны страны и компанией Nibe Limited на поставку Suryastra в неуказанном количестве, на сумму 32,593 млн долларов (293 корр рупий)", - говорится в материале.

По словам экспертов, первая презентация этой системы привлекает тем, что индийцы прикрутили винтами к транспортно-пусковым контейнерам с ракетами конусы, которые окрашены в белый цвет с красными концами. Скорее всего, как считают аналитики, разработчикам показалось, что такая система будет выглядеть более угрожающе, если из нее будут торчать имитации ракет.

"На этой пусковой установке можно заметить установленные два типа управляемых ракет. В пакете на четыре ракеты расположены Extra с дальностью 150 км, круговым вероятным отклонением 10 метров и массой боевой части в 120 кг", - добавили в публикации.

Кроме того, в пакете на две ракеты расположены Predator Hawk с дальностью 300 км, круговым вероятным отклонением в 10 метров и массой боевой части в 140 кг. Для этой системы существуют и меньшие ракеты Accular, которые также имеют точность 10 метров и дальность 40 км, тогда как их в одном пакете может быть до 18 единиц.

"Представленная Suryastra была изготовлена на базе шасси Tatra T815 6х6, которое производится по лицензии в Индии компанией BELM. Хотя ранее выдвигались предположения, что индийские PULS будут строиться на шасси российского КамАЗа. Его также производят местно в Индии, а в прошлом PULS уже демонстрировался на этом шасси во время международной оборонной выставки ADEX 2022", - подчеркнули в Defense Express.

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Lockheed Martin собирается утроить объем производства ракет-перехватчиков для Patriot до 2000 единиц. Как рассказали в Business Insider, глобальный спрос на системы противовоздушной обороны и перехватчики в последние годы резко вырос в связи с массированными ракетными ударами РФ по Украине и конфликтами на Ближнем Востоке.

Также сообщалось, что Великобритания передала Украине все обещанные ЗРК Raven. В стране подчеркнули, что такое оружие дает подразделениям возможность быстро защищаться от российских воздушных угроз.

