Непогода привела к задержке поездов в двух областях Украины

"Укрзализныця" подтвердила, что там наблюдаются сложные для движения погодные условия.

Сильные снегопады вызвали задержки поездов на западном направлении. Об этом сообщил телеканал Киев24.

В частности, по данным журналистов, из-за непогоды поезда в Ивано-Франковск, Ворохту, Ясину, Рахов и Черновцы прибывают с опозданием на 1-2 часа. Пассажиры сообщают о нерасчищенных путях и скоплении людей на вокзале в Ивано-Франковске.

Позже "Укрзализныця" подтвердила, что на западе Украины наблюдаются сложные для движения погодные условия.

"До Украины дошел циклон, который будет двигаться в первую очередь через Черновицкую и Ивано-Франковскую области: гололед, метели, значительные осадки, понижение температуры – в целом сложные погодные условия для движения", – отметил перевозчик.

"Впрочем, логистику железной дороги это традиционно не остановит. Наоборот, усиливаем сообщение с обоими регионами и добавляем вагоны к сегодняшним рейсам из Черновцов и Франковска", - сообщили о принятых мерах в "Укрзализныце" и пообещали обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

"Укрзализныця" сегодня открыла продажу билетов на поезда с отправлением с 22 января. Билеты будут поступать в продажу постепенно: около 70% внутренних рейсов будут доступны в приложении УЗ уже с 08:00, все международные - с 09:00, а остальные - до конца дня.

Непогода в Украине 8 января

В четверг, 8 января, в Украине ожидается зимняя непогода, предупредил Украинский гидрометцентр. "8 января в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях значительный снег, метель", - говорится в прогнозе.

Кроме этого, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях пройдет значительный мокрый снег и дождь, будет гололед и налипание мокрого снега.

