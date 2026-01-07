Украина построила на Донбассе масштабные укрепления, но все может оказаться напрасным, - Economist

Россия требует полного контроля над регионом в рамках переговоров.

Украинские войска построили на Донбассе масштабную систему укреплений для защиты населенных пунктов, которые еще не оккупированы врагом. И если бы такие линии были в 2022 году, ситуация на местах могла бы быть кардинально противоположной.

Такое мнение высказал Вячеслав Шутенко, командир батальона беспилотников, входящего в состав 44-й механизированной бригады, пишет The Economist. Издание описывает линии шириной в 200 метров, как пояс из колючей проволоки и противопехотной проволоки, за которым следует противотанковый ров глубиной 2 метра и шириной 3 метра.

"Выкопанная земля стала оборонительным валом. Далее идет еще проволока, второй противотанковый ров и вал, а затем еще одна полоса проволоки. В некоторых местах есть третий ров, "зубы дракона" (танковые ловушки из бетона) и мины. Линии являются частью оборонительного пояса Донбасса", – рассказывают авторы.

Майор Шутенко добавил, что там ведется постоянное патрулирование дронами. Из-за этого оккупационным войскам РФ будет "очень трудно" прорвать оборону.

Однако, по мнению авторов, все это может оказаться бесполезным, в зависимости от условий мирного соглашения, обсуждение которых продолжается между Украиной, Америкой, Европой и Россией. Судьба Донбасса является камнем преткновения, поскольку Москва хочет получить контроль над примерно 30% территории Донецкой области, которую ее войска не смогли захватить силой.

Издание напоминает, что в одном из предложений Штаты согласились на такое развитие событий, однако заявили, что регион должен стать "нейтральной демилитаризованной буферной зоной". Кроме того, в предложениях США есть упоминание о "свободной экономической зоне", но этот термин никто не определил.

В Украине это считают уловкой, которая может помочь правителю РФ обойти оборону украинских войск и продолжить вторжение. Несмотря на впечатляющие укрепления, Украина теряет позиции – большая часть Покровска уже под контролем врага. И сейчас колючая проволока появилась на улицах Константиновки – следующей цели РФ.

Если этот город падет, следующими под прицелом окажутся Дружковка и гораздо более крупные города – Краматорск и Славянск.

"Если российские войска смогут прорвать оборонительные линии за пределами этих городов и закрепиться в городских районах, вытеснить их будет гораздо сложнее. В декабре украинским войскам удалось отбросить россиян, захвативших часть города Купянск, но ценой больших потерь", – добавляют авторы.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Краматорск стал более уязвимым для атак дронов малой дальности. В то же время атаки с применением дальнобойных дронов и ракет стали для города уже привычным явлением.

Ближайшие российские позиции находятся всего в 17 км от Краматорска.

81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада сообщает, что российские оккупанты накапливают ресурсы в Серебрянском лесу. Враг хочет установить контроль над населенным пунктом Дроновка и имеет целью дальнейшее продвижение в сторону Платоновки и Закотного.

Между тем РФ не прекращает терроризировать украинские города. Вечером 7 января враг атаковал Днепр. В области произошел блэкаут. Кроме того, в самом Днепре также отсутствуют вода, отопление, интернет. Сообщалось и об остановке работы метрополитена. Никаких прогнозов относительно восстановления нет.

