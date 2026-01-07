В Украине с завтрашнего дня возможны отключения света вне графиков: что известно

Правительство работает над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Со завтрашнего дня, 8 января, по всей Украине ухудшатся погодные условия, что создаст дополнительную нагрузку на энергосистему. Об этом предупредила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Циклон зайдет в Украину через Черновицкую и Ивано-Франковскую области около четырех утра. По прогнозам, падение температуры ночью достигнет -20°C, днем – до -10°C. Возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и затруднения движения на дорогах", – сообщила она.

Свириденко отметила, что правительство работает над тем, чтобы минимизировать последствия непогоды.

В частности, должна быть задействована специальная снегоочистительная техника, обеспечены мобильные пункты обогрева и пункты несокрушимости. Областные военные администрации должны подготовить резервы топлива и обеспечить обработку дорог. Правительство также должно быть готово импортировать больше электроэнергии из ЕС.

"Призываем людей быть осторожными, по возможности ограничить поездки во время пика непогоды и следить за сообщениями местных властей и профильных служб", – подытожила премьер.

Ситуация в энергосистеме Украины – последние новости

Государственный секретарь Министерства энергетики Сергей Суярко сообщил, что 7 января РФ в очередной раз атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате удара часть области осталась без света.

7 января мэр Львова Андрей Садовый также заявил, что ночью от электроэнергии была отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт города.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев объяснил, что больницы и транспорт во Львове тогда были отключены от электроснабжения из-за решения правительства изменить подход к определению критичности предприятий, чтобы высвободить дополнительный "гигаватт" электроэнергии. При этом пример Львова не единичный в Украине.

Эксперт также сообщал, что ожидаемое снижение температуры воздуха на этой неделе может привести к увеличению продолжительности отключений света до одного часа.

