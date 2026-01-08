Действительно ли Европа готова защищать Украину: The Telegraph раскрыл сложности

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес опасается, что недостаточное финансирование обречет коалицию желающих на провал.

Парижская декларация "Коалиции желающих", которая может привести к тому, что Великобритания и Франция разместят войска в Украине после будущего прекращения огня, порождает очень много вопросов.

Как пишет The Telegraph, например, бывшего минстра обороны Великобритании Бена Уоллеса интересуют ответы на такие вопросы: кто будет развертывать войска; как долго Британия может позволить себе развертывать свои войска, что это значит в целом?

Издание отметило, что Уоллес работал министром обороны более четырех лет и не по наслышке знает огромные трудности развертывания вооруженных сил в опасных зонах.

"Коалиция желающих - это очередная уловка", - считает он.

"Две из трех крупнейших держав, которые встретились в Париже - Великобритания и Франция - не тратят дополнительных денег на оборону - только Германия. Это коалиция тех, кто не желает финансировать", - объяснил экс-министр.

Что думает Германия

Однако Германия уже дала понять, что сама не будет размещать войска на Украине. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что он вынесет вопрос о размещении войск на голосование в Бундестаге и то, только после прекращения огня в Украине.

"Теоретически это открывает путь к сценарию, когда сделка по "наземным войскам" будет завершена, но Германия выйдет из нее, не сумев пройти голосование в парламенте", - считает издание.

Что могла бы сделать Британия

Уоллес считает, что его страна могла бы предложить Украине помощь в виде "сил обеспечения".

"Мы могли бы сделать это на короткий период времени, но это произойдет за счет чего-то другого", - сказал он и добавил, что этим "чем-то другим", вероятно, станет британская боевая группа численностью около 500 военных, постоянно находящаяся на ротационной базе в Эстонии после вторжения РФ в Украину в 2014 году.

При этом издание отметило, что даже одна боевая группа будет ничтожным вкладом со стороны Великобритании, которая является одним из лидеров коалиции наряду с Францией.

Журналисты считают, что для поддержания международного авторитета и морального права на совместное руководство многонациональными усилиями Великобритании потребуется предоставить гораздо больше: как минимум еще одну боевую группу и штаб, чтобы сформировать бригаду.

Помимо бригады численностью около 5000 военнослужащих (в основном из Великобритании, но, вероятно, также включающей еще одну европейскую боевую группу), от Великобритании также ожидается предоставление штаба для следующего уровня командования: дивизии.

В общей сложности дивизия будет состоять примерно из трех бригад, а также других вспомогательных элементов, таких как инженерные, разведывательные и логистические войска, наряду с сетями связи.

Экс-министр не уверен, что Британия сможет выставить штаб дивизии, а также все элементы бригады, поскольку у страны могут возникнуть сложности с ресурсами для физического перемещения и поддержки таких сил.

"Мы отказались от инвестиций в средства, которые позволяют нам выходить на передовую в Восточной Европе... Это полная фантазия", - заявил Уоллес.

Можно ли доверять США

Касательно того, будет ли какая-либо многонациональная сила в Украине поддержана США или каким-либо образом терпима Россией, бывший британский министр высказался резко.

"Это принятие желаемого за действительное", - сказал он.

На вопрос, если бы он сегодня был министром обороны, доверился бы он словам этой администрации США, он ответил:

"Совсем нет. Думаю, Путин знает, что у него есть человек в Белом доме, который ему помогает. Ясно, что Трамп считает Украину сферой влияния России. Такова реальность".

"Путин не будет чувствовать себя обязанным подчиняться (коалиции желающих) или преклонять перед ней колени, или идти на компромисс, что, вероятно, сорвет ее", - подытожил политик.

