'ПриватБанк' резко поднял цены на валюту: актуальный курс доллара и евро на 8 января

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,10 грн, а евро – 50,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 8 января, вырос на 35 копеек и составляет 43,10 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 35 копеек и составляет 50,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,50 гривни, а евро - по курсу 49,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг подорожал до 43,10 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 26 копеек до 50,51 гривни.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 8 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января - 42,56 грн/долл.)

В отношении евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 49,92 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 12 копеек. Таким образом, евро тоже обновил исторический максимум – предыдущий рекорд был зафиксирован 31 декабря (49,86 грн/евро).

Директор ЦЭС Глеб Вышлинский отметил, что колебания курса американской и европейской валюты в конце и в начале года имеют прежде всего сезонный характер – это связано с бюджетным циклом, ведь значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Кроме того, часть украинцев путешествует или едет к семьям, находящимся за пределами страны, что увеличивает спрос на валюту из-за банковских расчетов с иностранными финансовыми учреждениями.

Вас также могут заинтересовать новости: