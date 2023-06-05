Пригожин может отправить своих наемников "защищать Москву от беспилотников".

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин пообещал "защитить" Белгородскую область от повстанцев из РДК, если это не сделает российская армия. Бывший полевой командир "ДНР" Игорь Гиркин полагает, что после Белгорода наемники отправятся "защищать" Москву от беспилотников.

"Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить", – заявил на днях главарь "Вагнера".

Гиркин, у которого уже несколько месяцев продолжается заочный конфликт с Пригожиным, высмеял и наемников, и российское Минобороны. Бывший полевой командир террористов недвусмысленно намекнул, что вскоре Пригожин попытается силой свергнуть власть Путина, если ему позволят самодеятельность в Белгородской области.

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"Да, прям вижу – как корпуса "Вагнера" колоннами двинулись в Белгородскую область, игнорируя распоряжения МО РФ. По пути захватывая склады со снарядами (ведь без них "безполезно приходить"). А там можно будет и на Москву махнуть – чтобы защитить ее от налетов БПЛА. На Грозный Пригожин решил пока не ходить – там могут не понять и не оценить рвения "защитника", – пишет Гиркин.

Реакция Пригожина на ситуацию в Белгородской области

На прошлой неделе Пригожин заявил о практически полном выходе наемников "Группы Вагнера" из Бахмута. Теперь его частная армия оказалась свободна от участия в боевых действиях на передовой.

На фоне участившихся атак российских повстанцев в Белгородской области Пригожин пригрозил перебросить туда своих освободившихся наемников, причем не спрашивая разрешения военного командования РФ. После того, как повстанцы предложили белгородскому губернатору встречу, на которой ему передадут пленных солдат российской армии, Пригожин вызвался отправить на встречу своего представителя, если губернатор не явится.

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