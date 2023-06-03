Бывший повар Путина объявил, что хочет спасти этнических украинцев и навести порядки.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал заход своих наемников на территорию Белгородской области ради "спасения" этнических украинцев.

Он пригрозил Минобороны РФ, что двинется в бой, если российские кадровые войска не наведут там порядок. Об этом Пригожин сообщил в ответ на запрос издания "Накануне".

"Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ", - указал он.

Также Пригожин уточнил, что "российский народ" в его понимании - это русские, дагестанцы, чеченцы, а также этнические украинцы.

По его словам, для выполнения соответствующей "миссии" ему не нужно разрешение главы Минобороны РФ Шойгу: "Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить", - объявил Пригожин.

В Белгородскую область отправили спецназ для "разборок"

Напомним, что 1 июня отряды партизанов Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" объявили о начале второго этапа спецоперации по освобождению РФ от Путина. Воины провели танковый бой возле города Шебекино (Белгородская область) и обстреляли силовиков Минобороны РФ из "Градов".

Сегодня Центр национального сопротивления сообщил, что Минобороны РФ отправило на "разборки" с партизанами в Белгородскую область элитный спецназ. Речь идет об отряде 322 центра Сил специальных операций РФ "Сенеж".

Сообщается, что РФ в перепуге сняла с этого подразделения все оперативные задачи, чтобы задействовать против партизанских сил в Шебекино.

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