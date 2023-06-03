Сегодня глава ЧВК "Вагнер" заявил, что из-за беспомощности Минобороны РФ может отправить своих наемников в Белгородскую область для битв с ополченцами. Позже он повторно "аргументировал" свой план, наехав на местного губернатора Гладкова.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повторно аргументировал свой "план" возможного захода наемников в Белгородскую область для боев с ополченцами.

Отметим, что ранее бывший повар Путина возмутился слабостью Минобороны РФ и заявил, что сам наведет порядки в Белгородской области, если ситуация не изменится. Позже в своем Telegram он наехал на местного губернатора Вячеслава Гладкова, который сообщил о пяти погибших из-за боевых действий.

"Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли?", - заявил Пригожин.

Он также "за компанию" раскритиковал "главных" генералов РФ Шойгу, Герасимова и Лапина, заявив, что они должны объяснится перед россиянами за инцидент, а не замалчивать смерти.

Пригожин отметил, что намерен решить, как и когда будет "мстить": "Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей? Назовите нам их имена и фамилии, назовите место и дату, где будет погребение, для того чтобы мы могли снять головные уборы и почтить их память, а после этого решить, как и когда мы будем мстить", - указал он.

Пригожин намекнул, что отправит ЧВК "Вагнер" в Белгородскую область

Напомним, что сегодня бывший повар Путина разошелся не на шутку в своей критике по поводу "слабости" Минобороны России. Он попрекнул ведомство в том, что его не заботит вопрос защиты российского народа и особо подчеркнул, что относит к данной категории и этнических украинцев, которые проживают в Белгородской области.

В этом контексте Пригожин предупредил, что готов ввести в Белгородскую область своих наемников, чтобы прекратить "беспредел по захвату территорий России".

Отметим, что сегодня Минобороны РФ из-за отчаяния и страха направило в Белгородскую область команду спецназа. Как известно, уже несколько дней партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" ведут в районе Шебекино бои с силовиками РФ.

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