Отметим, что он уже не впервые заявляет о выходе "вагнеровцев" из города-крепости.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в четверг, 1 июня, основная часть "вагнеровцев" вышла из Бахмута Донецкой области в тыл.

Соответствующее видео опубликовала его пресс-служба в Телеграмм-канале. Остальные наемники, говорит "повар Путина", выйдут до 5 июня.

В данный момент нет подтверждений выхода "вагнеровцев" из Бахмута, Минобороны РФ об этом молчит. Сообщений от украинской стороны тоже пока не поступало.

Ситуация в Бахмуте

В конце мая 2023 года Пригожин уже поспешил заявить о том, что его наемники якобы захватили Бахмут. Но вскоре появилось опровержение украинской стороны - бои за город-крепость продолжаются.

Более того, в ВСУ заявляли, что Россия перебрасывает в Бахмут десантно-штурмовые и мотострелковые войска.

31 мая в Минобороны Украины заявили, что, несмотря на относительное затишье по новостям из Бахмута, там в последние дни наблюдается значительное усиление артиллерийских обстрелов.

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