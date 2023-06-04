Сегодня стало известно, что партизаны Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" взяли в плен двоих солдат РФ.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к главе "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денису Никитину по поводу обмена пленными в Белгородской области.

Бывший повар Путина указал, что готов явится лично на обмен, если туда приедет президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующую запись опубликовала его пресс-служба.

Также он уточнил, что если никто не явится на место встречи, он пришлет туда одного из своих "заместителей". Как известно, на переговоры партизаны пригласили местного губернатора Гладкова.

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"Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам", - указал он.

Партизаны пригласили Гладкова на встречу и объявили о пленных

Напомним, сегодня в совместном обращении с партизанами Легиона "Свобода России" глава РДК Никитин заявил, что им удалось взять плен двоих российских военных во время боев в районе Новой Таволжанки (Белгородская область).

Они отметили, что готовы отдать пленных в обмен на встречу с губернатором Вячеславом Гладковым. Партизаны выбрали местом встречи церковь, указав, что сегодня большой православный праздник – Троица.

Напомним, что российские добровольцы совершили первый заход в Гайворонский район и отвоевали несколько поселков 22 мая. После паузы второй этап миссии начался 1 июня. Партизаны провели бои с силовиками РФ возле города Шебекино.

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