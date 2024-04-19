Оккупант жалуется, что "благодарные русские" ограбили его, пока тот "проливал кровь за свой народ".

В Бурятии неизвестные разграбили дом "героя СВО". Преступники похитили автомобиль, ценные вещи из дома и прихватили даже унитаз.

Как рассказал оккупант российским пропагандистам, "благодарные россияне" наведывались в его дом по меньшей мере дважды. Второе проникновение произошло уже после того, как здание опечатала полиция.

"Разруха. Все разбросали. Теплый пол весь повырывали. Блок с него сняли, вырезали. По большому счету не осталось почти ничего. Самый дорогой ущерб - это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка, то есть весьма дорогая. На нашем же участке есть у нас пристройка. В ней много инструментов рабочих находилось, дорогих тоже, качественных. Тоже это все вынесли. Но вынесли уже, когда залезли они сюда повторно. То есть уже после следователей, после всего. Когда мы это уже запечатали обратно", - жалуется оккупант.

Однако грабители не остановились на технике и инструментах. По лучшим традициям русского народа, из дома также похитили унитаз.

"Даже до смешного. Они сняли унитаз. То есть - зачем? Для чего? Где мораль? То есть я отбываю добровольцем на СВО (войну РФ против Украины), то есть я воюю в чужой стране. Я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику. То есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращении оттуда я обнаруживаю, что у меня вскрывают дом, угоняют машину. То есть - где мораль?", - эмоционально заявил оккупант.

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