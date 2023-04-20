Она считает это "подарками" Ленина, которые нужно якобы возвращать.

Русский бабушка в комментарии журналистам предложила оккупировать Финляндию, поскольку это "наша (российская - УНИАН) территория".

Фрагмент общения пожилой россиянки с журналистами появился в сети. В своей пылкой речи женщина заявила, что у нее лично территориальные претензии не только к Финляндии, но и к Польше.

"Друзья дорогие, отдайте нам то, что вам подарил Владимир Ленин. Это же наша территория историческая, российская-Финляндия. Тогда мы выйдем к Балтийскому морю и не будут никакие шведы, которых мы недотопили... Я так думаю, что надо брать Польшу, Прибалтику, которая нас неизвестно за что не уважает... Вот такое окно будет", - заявила россиянка.

Она также добавила, что россияне должны помочь диктатору Путину реализовать все эти захватнические идеи, например не уклоняясь от службы в армии.

Русские стрекозы и их кринж-идеи

Бабушки - один из самых креативных классов российского общества. Их поддержка режима Путина беспрецедентна. Бабушки даже открыто предлагают захватывать европейские страны и применять ядерное оружие.

Как сообщал УНИАН, ранее бабушки из "отрядов Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".

Потом российская бабушка-лидер кринж-общества "отряды Путина" - рассмешила роликом, в котором "уничтожает" первый танк Leopard.

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