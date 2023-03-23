Они требуют, чтобы Байден забирался из Евразии и прятался в подвале.

Бабки из "отрядов Путина" записали гневное видеообращение к президенту США Джо Байдену после визита в РФ лидера КНДР Си Цзиньпина. Они требуют, чтобы Байден "забирался вон из Евразии" и прятался в подвале Вашингтона.

Новое кринж-видео появилось в сети накануне. К Байдену обращались три российские фанатки Путина. Руководительница "банды" была самой дерзкой.

"Байден, конфигурация будущего тебе понятна. Если ты не будешь играть по правилам России, ты окажешься в полной изоляции. Не знаю, даже, где ты можешь оказаться, какое это было справедливо и честно", - заявила одна из фанаток Путина.

Видео дня

Другая же требует, чтобы Байден убрал все свои ядерные боеголовки по всему миру и "убегал в подвал". При этом она требует, чтобы сначала Байден "забрал все свое из Украины".

"Байден, не рой яму России - сам туда попадешь", - заявила третья опальная бабушка.

"Ты понял, что мы тебе сказали? Прочь из Евразии. Быстро, немедленно отсюда. Закончилась творение эпопея", - подытожила глава"банды".

Другой кринж"Отрядов Путина"

Ранее бабушки из "Отрядов Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".

Потом российская бабушка-лидер кринж-общества "Отряды Путина" - рассмешила роликом, в котором "уничтожает" первый танк Leopard.

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