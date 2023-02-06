Россиянка сняла "феерическое" видео с традиционными акцентами российской пропаганды.

Русская бабушка - лидерша кринж-общества "Отряды Путина" - разсмешила роликом, в котором "уничтожает" первый танк Leopard.

Как сообщает Телеграм-канал "Ищи своих", ролик смонтировали со всеми традиционными акцентами российской пропаганды. На кадрах бумажный танк якобы движется на бабушку-путинистку с подачи "руки Вашингтона".

В финале ролика россиянка эпично наступает на бумажное изображение танка и кричит: "Капут".

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Танки Leopard для Украины

Как известно, в январе правительство Германии официально согласовал передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать немецкие танки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в первой волне передачи оружия от партнеров ВСУ поступит от 120 до 140 единиц современных западных моделей танков.

4 февраля Канада отправила первый основной боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины. Всего планируется передача четырех таких танков. Он уже прибыл в Польшу.

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