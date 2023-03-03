Пожилые поклонницы Путина разразились новыми кринж-заявлениями.

Бабушки из "отрядов Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".

На эту тему пожилые поклонницы российского диктатора записали очередное видеообращение в Госдуму.

"Нашей Думе во главе с Володиным надо признать эти организации - ВСУ, ГУР и СБУ - признать террористами. Мы не можем больше терпеть такое безобразие. Только террористы, а у нас эта организация запрещена. Пожалуйста, выслушайте нас. Мы вас просто пока просим", - заявили активистки "отрядов Путина".

По их версии, "террористы" из ВСУ, СБУ и ГУР "взяли Украины в заложники". В то же время люди якобы не понимают, кто с кем воюет.

"Так нельзя, надо этот вопрос решать. Это, надо эти инстанции террористами признать и вывести их из строя", - заявила "активистка".

"Терроризм - это плохо. С ними надо бороться. Мы призываем нашу Думу назвать террористов террористами именно", - заключила еще одна поклонница Путина.

Что предшествовало

Очевидно, кринж-заявления бабушек связаны с недавним инцидентом в Брянской области. Россияне вчера заявили, что якобы украинская ДРГ зашла в Сушаны и Любечаны Брянской области и устроила там беспорядки.

Впоследствии в РФ заявили об обстреле школьного автобуса и убийстве девочки, а потом сами же это опровергли.

Путин назвал инцидент, который произошел в Брянской области, терактом. А член оборонного комитета Госдумы РФ Виктор Соболев призвал объявить войну Украине, потому что "красных линий не осталось".

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