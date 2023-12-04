По его словам, он отправляется воевать против Украины, потому что ему "не нравится, когда убивают ни в чем не повинных людей".

Бывший режиссер "Ералаша" Илья Белостоцкий отправился воевать против Украины. Он подписал контракт с российским Минобороны.

Об этом сообщает "Медуза". Примечательно, что Белостоцкий был осужден по делу о развратных действиях в отношении подростка. Его приговорили к шести годам колонии.

О подписании контракта с Минобороны РФ Белостоцкий написал в соцсети еще 5 ноября:

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"Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться (...) Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли. Если я никому не нужен в режиссерском кресле, возможно, я пригожусь хотя бы в окопе", – сказал он.

По его словам, причина, по которой он отправляется воевать против Украины, заключается и в том, что ему "не нравится, когда убивают ни в чем не повинных людей".

"Я люблю свой народ и свою страну несмотря ни на что, и если надо, готов отдать жизнь за дело, которое считаю правым", – заявил он.

Другие новости РФ

В России официально подтвердили гибель в Украине генерала Владимира Завадского. Обстоятельств, при которых заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота был ликвидирован, не приводят. Ранее в СМИ писали, что он подорвался на мине россиян.

Тем временем РПЦ отличилась новой детской книгой о "врагах России" и "благословенной смерти" в окопе. В частности, там приводят слова преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне.

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