"Ералаш" не по-детски: в сети появилось видео, агитирующее детей не бояться умирать за Россию

Видео опубликовано на канале YouTube "Ералаш Самара".

В кадре показана группа веселящихся детей, которые увидели перед собой мальчика в форме бойца Красной армии. Он рассказал сверстникам о том, как его семья погибла в годы Второй мировой войны, а сам он отливал снаряды для фронта.

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Когда школьники отметили, что снаряды слишком тяжелы для ребенка, призрак мальчика возразил: "Ну и что, зато знаете, как мы гордились, что наши снаряды помогали немцев бить".

Призрак мальчика также рассказал о том, как подался к партизанам, был разведчиком на фронте, где его и убил снайпер.

В конце ролика дети спросили: "А умирать не страшно?". На что мальчик ответил: "Это не важно. Важно, что мы победили".