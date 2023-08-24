Также специалист предположил "уберут" ли Шойгу и Герасимова.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в телемарафоне рассказал, как увольнение русского генерала Сергея Суровикина с должности главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ скажется на отношениях ФСБ и Минобороны РФ.

В частности, журналисты в контексте увольнения Суровикина попросили эксперта прокомментировать информацию о том, что "колонны Кремля трещат", ФСБ требует также увольнения командующего Объединенной группировкой войск РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Шойгу и Герасимова сейчас никто не уволит, потому что они сейчас на достаточно серьезном подъеме и они укрепили свои позиции. Как раз то, что уволили Суровикина – это на проигрыш ФСБ, потому что он – исключительно фсб-шный генерал", - сказал Мусиенко.

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Он напомнил, что Суровикин был среди так называемых "ястребов" – сторонников войны против Украины. Это российский генерал угрожал, в частности, применением водородной бомбы и тому подобное.

"Думаю, сейчас будет дальнейшая борьба. Не исключаю, что ФСБ будет создавать какие - то диверсии, чтобы дискредитировать Минобороны и это для нас очень хорошо", - подчеркнул эксперт.

Отстранение Суровикина-что известно

Как сообщал УНИАН, 22 августа появилась информация, что Сергея Суровикина отстранили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, которую он занимал с 2017 года. С 8 октября 2022 года этот российский генерал, который является почетным членом ЧВК "Вагнер", отвечал за войну против Украины. 11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Тогда командующим объединенной группировки войск РФ в Украине назначили начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, а Суровикин стал его заместителем.

По данным российских пропагандистов, сейчас Суровикина временно заменит его первый заместитель - генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

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