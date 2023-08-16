Российский генерал не появлялся на публике после мятежа наемников ЧВК "Вагнер".

Заместителя командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергея Суровикина отстранили и приказали молчать, "пока о нем не забудут".

Как пишет издание Politico со ссылкой на росСМИ, Суровикина посадили под "домашний арест", хотя в отношении него не было официального расследования.

Суровикину нельзя покидать квартиру, в которой он содержится, но ему разрешили посещения. включая нескольких его подчиненных.

Видео дня

Издание напомнило, что известный как "Генерал Армагеддон" за свои агрессивные военные стратегии в Чечне и Сирии российский генерал не появлялся на публике после мятежа наемников ЧВК "Вагнер" и сообщений о том, что он знал о планах главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Накануне бывший российский генерал-лейтенант, а ныне депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Суровикин был отстранен от должности командующего кремлевскими силами в Украине.

Задержание Суровикина - что известно

Как писал УНИАН, сразу после мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в России для допроса задержали ряд высокопоставленных военных, 15 - уволили или отстранили. Сообщалось, что среди задержанных был и генерал Суровикин, который якобы мог знать о планах Пригожина, но не принимал в них участия.

Примечательно, что Суровикин вместе с первым замначальника ГУ Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым записывал видеообращение в день мятежа, призывая "вагнеровцев" "подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ".

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