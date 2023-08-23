Виктор Афзалов принимал участие в планировании и организации нападения на Украину.

Российские пропагандисты слили имя временной замены Сергея Суровикина на должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации. Им оказался первый заместитель Суровикина генерал-лейтенант Виктор Афзалов.

Российской пропагандистское издание РИА-Новости пишет, что Афзалов принимал непосредственное участие в планировании и организации нападения на Украину 24 февраля 2022 года. Именно он отвечал за планирование авиационных ракетных ударов по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

Сообщается, что Афзалов командовал 11-й армией ВВС и противовоздушной обороной.

Видео дня

Отстранение Суровикина – что известно

22 августа появилась информация, что Сергея Суровикина сняли с должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, которую он занимал с 31 октября 2017 года.

Кроме того, напомни, что с 8 октября 2022 Суровикин отвечал за войну против Украины, но 11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу снял его с должности. Командующим объединенной группировкой войск России в Украине стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин – его заместителем.

Вас также могут заинтересовать новости: