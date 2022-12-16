Девушка москвича жалуется, что ее парень никогда не служил.

25-летнего москвича Даниила Панова закрыли в автобусе у сборного пункта местного военкомата из-за отказа подписывать контракт.

Как пишет "Новая газета", мужчину забрали в военкомат по пути на работу – в метро к нему подошла группа полицейских и задержала. Уже в военкомате у Даниила и еще нескольких мужчин отобрали паспорта и закрыли в помещении.

Девушка москвича жалуется, что ее парень никогда не служил, у него много проблем со здоровьем, которые могли бы стать причиной отстрочки.

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На момент публикации истории Панов все еще находился в военкомате, но вскоре мужчин посадили в автобус и отправили в сборный пункт, отобрав у них телефоны.

Комментарий СМИ москвич давал уже из окна автобуса, в котором, по его же словам, сотрудники военкомата его удерживают. Панов заявил, что отказался подписывать любые документы, на что комиссар ответил: "Мне п**й, пойдешь служить, куда я пошлю".

Мобилизация в России

В октябре Путин анонсировал завершение частичной мобилизации, объявленной еще в сентябре в ответ на ряд военных поражений на фронте.

Вместе с тем аналитики констатируют, что Кремль ведет скрытую мобилизацию, готовя Путину "мясо" для осуществления своих максималистских целей по Украине.

Параллельно длится вербовка осужденных в ЧВК "Вагнер" Пригожина.

По официальным данным, с сентября мобилизовали около 300 тысяч человек. Но, по мнению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Москва готовит до 200 тысяч резервистов для масштабного нападения этой зимой.

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