Россия несет большие потери на Восточном фронте.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что если в начале полномасштабного вторжения России в Украину на Донбасс оккупанты перебрасывали более профессиональных военных, то сейчас – кого-либо, кто может держать оружие в руках.

Как он рассказал "24 каналу", враг несет огромные потери. Из-за этого на восток оккупанты начали перебрасывать подразделения различных войск, в частности пехоту, танковые и механизированные подразделения.

По его словам, в оккупированных районах Луганской области также частично остались десантники. В то же время в Донецкой области вблизи Угледара на позициях стоит морская пехота, а в районе Бахмута – зэки, завербованные в ЧВК "Вагнер". Представитель Восточной группировки войск отметил, что задача оккупантов – истощать силы обороны Украины своими атаками.

Видео дня

"Все эти воинские части они вынуждены пополнять мобилизованными на фоне больших потерь. За эти сутки было уничтожено 510 оккупантов, абсолютное большинство из них – на Восточном фронте", – подчеркнул Череватый.

Ситуация на Донбассе: что известно

В субботу, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация на фронте. По его словам, "наиболее горячо, наиболее болезненно" сейчас на Донетчине.

Кроме того, в Донецкой области украинские пограничники "минуснули" российский истребитель-бомбардировщик Су-34."Птичку" приземлили на окраинах Бахмута, который стал одной из самых горячих точек на фронте.

Ранее военный эксперт Роман Свитан отметил, что Донецкий фронт стабилизирован. Продолжается перемалывание российских войск вдоль всей линии фронта, особенно под Бахмутом и Авдеевкой. По его словам, в район Павловки подошли свежие силы ВСУ и "потушили все силы оккупантов".

Вас также могут заинтересовать новости: