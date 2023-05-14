Впрочем, резервуары с нефтью якобы не пострадали, а воронки имеют слишком малый диаметр.

В РФ заявили, что украинские воины атаковали нефтебазу в Брянской области.

Как сообщает прокремлевский Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник, украинский беспилотник якобы атаковал нефтебазу "Брянскнефтепродукт" в Клинцах. Предварительно, два снаряда были сброшены с беспилотника.

"По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Видео дня

России атакуют беспилотники

В РФ в последнее время разлетались беспилотники. Накануне беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти" в Брянской области РФ. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что беспилотник якобы был украинским. Речь идет о Клинцевской нефтебазе.

Также "бавовна" произошла в соседней Курской области РФ, из-за чего было нарушено электроснабжение в одном из районов. Как сообщил местный губернатор Роман Старовойт, утром несколько раз "прилетело" по электроподстанции поселка Теткино. В обстреле снова обвинили Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: