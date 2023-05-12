После аварийной посадки пилот покинул место происшествия.

В Приморском крае России (Дальний Восток) вертолет МИ-2 "совершил жесткую посадку", обесточив при этом станцию перекачки нефти госкорпорации "Транснефть". Об этом сообщает издание Baza.

Инцидент произошел еще 9 мая. Тогда сотрудники "Транснефти" зафиксировали факт аварии на линии электропередач. Ремонтникам потребовалось двое суток, чтобы добраться до места ЧП, которое произошло в труднодоступной местности.

На месте выяснилось, что линии электропередач оборваны, а рядом стоит вертолет Ми-2. По состоянию машины ремонтники поняли, что вертолет совершил жесткую посадку, в ходе чего и были повреждены провода. При этом пилота рядом не обнаружилось.

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Как выяснилось, вертолет принадлежит частной охранной фирме. 64-летнего пилота, жителя Владивостока, сейчас ищут. Спасатели полагают, что после аварии мужчина ушел искать людей и потерялся.

Происшествия в России – последние новости

Накануне беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти" в Брянской области РФ. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что беспилотник якобы был украинским. Речь идет о Клинцовской нефтебазе.

Также "бавовна" произошла в соседней Курской области РФ, из-за чего было нарушено электроснабжение в одном из районов. Как сообщил местный губернатор Роман Старовойт, утром несколько раз "прилетело" по электроподстанции поселка Теткино. В обстреле снова обвинили Украину.

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