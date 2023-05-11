Россия традиционно обвинила в этом обстреле Украину.

В Курской области РФ произошла "бавовна". Нарушено электроснабжение в одном из районов.

Как сообщил местный губернатор Роман Старовойт, утром несколько раз "прилетело" по электроподстанции поселка Теткино. В обстреле Россия обвиняет Украину.

"Рано утром со стороны Украины зафиксировано 5 прилетов по электроподстанции поселка Теткино Глушковского района. Частично нарушено электроснабжение", - заявил Старовойт.

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Он добавил, что ремонтные работы начнут, как только позволит ситуация.

"Бавовна" в РФ

Страна-агрессор Россия регулярно жалуется на обстрелы со стороны Украины. Однако почти всегда это оказывается "дружественным огнем". Недавно в Белгороде раздался мощный взрыв, после которого на одной из улиц образовалась огромная воронка. Представители Минобороны РФ назвали причиной инцидента "нештатный сход авиационного боеприпаса". Из-за падения бомбы пострадали три человека.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 апреля заявил, что ВСУ якобы обстреляли село Терезовка и повредили жилые дома.

Российские СМИ в тот же день написали о падении в Брянске беспилотника с бомбой внутри. Сообщалось, что БПЛА переносил заряд из пластического взрывчатого вещества.

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