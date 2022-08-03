Расчет проводить в рублях, долларах и евро.

В Москве и Санкт-Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли по принципу советских "Березок". Покупателями станут только дипломатические работники, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Соответствующую постановление приняло российское правительство.

Торговые точки начнут работу уже в конце августа. В ассортименте будут товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: алкоголь, табак, парфюмерия, косметика, украшения, смартфоны, часы и тому подобное.

Оплату можно производить в рублях, долларах и евро.

Интересно, что на входе в магазины будут проверять документы покупателей, подтверждающие их дипломатический статус, или сотрудничество с иностранными организациями. Данные о посетителях будут присылать в МИД.

Справка УНИАН. "Березка" – это сеть советских магазинов, где иностранцы рассчитывались иностранной валютой, а советские зарубежные работники-за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. Во времена СССР "Березки" действовали в Москве, Ленинграде, столицах союзных республик, крупных областных центрах и некоторых портовых и курортных городах.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает процесс "импортозамещения" в сфере автомобильной промышленности. Вместо иномарок россиянам теперь будут предлагать машины брендов советского времени -"Волгу" и "Победу".

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