Современные версии советских автомобилей хотят выпускать на нескольких площадках.

Российская Федерация продолжает процесс "импортозамещения" в сфере автомобильной промышленности. Вместо иномарок россиянам теперь будут предлагать машины брендов советского времени - "Волгу" и "Победу".

Об этом заявил министр промышленности и торговли страны-агрессора Денис Мантуров.

Современные версии автомобилей советского автопрома планируют выпускать на нескольких площадках. Одной из них станет автомобильный завод в Нижнем Новгороде. В то же время в РФ не озвучивают сроки запуска производства.

"У наших коллег есть планы возродить бренды "Волга" или "Победа", а почему бы и не оба", – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о планах по возвращению "Москвича".

По его словам проекты может реализовать группа ГАЗ, но не только она.

"Волга" и "Победа" – продукция автомобильного завода в Горьком (сейчас город называется Нижний Новгород). Последняя модель "Победы" выпустилась в 1958 году, а "Волги" - фактически в 1998 году.

В 2008 году ГАЗ начал производство Volga Siber, которая была лицензионной копией Chrysler Sebring. Седан не приобрел популярности, выпуск закрыли.

Как сообщал УНИАН, после выхода Renault из РФ бывший завод компании в Москве официально переименовали в"Москвич", сменились руководитель и собственник.

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