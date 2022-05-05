Украинские военные с пониманием отнеслись к ее возрасту и дали продуктов.

Бабушка с флагом СССР, из которой российская пропаганда слепила рашистский символ нападения на Украину, на самом деле встречала украинских военных, а не оккупантов.

Об этом рассказал украинский активист Сергей Стерненко.

При этом сами пропагандисты в своих сюжетах не могут определиться, где же видели бабушку – в Киевской или Донецкой области.

Это произошло во время освобождения одного из украинских населенных пунктов. Тогда к украинским бойцам вышла жительница села, в руках она действительно держала советский флаг.

Пенсионерка перепутала ВСУ с россиянами и поздравляла их с оккупацией.

"Мы вас очень ждали. И молились за вас и за Путина... весь народ", - заявляла женщина.

Однако украинские военные с пониманием отнеслись к ее возрасту и дали ей продуктов в обмен на флаг СССР.

Тогда бойцы демонстративно прошлись по символу советских захватчиков.

В то же время кремлевские пропагандисты активно распространяют тезис о якобы встрече женщиной российских оккупантов. Примечательно, что видео на федеральных каналах РФ показывают обрезанным.

Как писал УНИАН, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который вчера "засветился" в окруженном оккупантами Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW.

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