Бабушка с флагом СССР, из которой российская пропаганда слепила рашистский символ нападения на Украину, на самом деле встречала украинских военных, а не оккупантов.
Об этом рассказал украинский активист Сергей Стерненко.
При этом сами пропагандисты в своих сюжетах не могут определиться, где же видели бабушку – в Киевской или Донецкой области.
Это произошло во время освобождения одного из украинских населенных пунктов. Тогда к украинским бойцам вышла жительница села, в руках она действительно держала советский флаг.
Пенсионерка перепутала ВСУ с россиянами и поздравляла их с оккупацией.
"Мы вас очень ждали. И молились за вас и за Путина... весь народ", - заявляла женщина.
Однако украинские военные с пониманием отнеслись к ее возрасту и дали ей продуктов в обмен на флаг СССР.
Тогда бойцы демонстративно прошлись по символу советских захватчиков.
В то же время кремлевские пропагандисты активно распространяют тезис о якобы встрече женщиной российских оккупантов. Примечательно, что видео на федеральных каналах РФ показывают обрезанным.
Как писал УНИАН, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев, который вчера "засветился" в окруженном оккупантами Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW.