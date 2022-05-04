Кремлевский рупор покрутил тубус перед камерой и показал, где должен быть прицел.

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев вчера "засветился" в окруженном оккупантами Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW.

"Трофей" пропагандист показал в своей программе.

Соловьев со всех сторон покрутил тубусом перед камерой, а потом завалил его на плечо, убеждая свою публику в том, что это "трофейный" NLAW, но без прицела. Его, якобы сбили оккупанты.

"Тынц-тынц, смотришь и работаешь", - прокомментировал Соловьев.

Пропагандист с удовольствием рекламирует западный противотанковый комплекс, даже не понимая, что конкретно этот экземпляр уже уничтожил броню оккупантов.

Как писал УНИАН, ранее ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

В то же время в Службе безопасности Украины заявили, что у ведомства нет никаких планов по убийству кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. И назвали такие обвинения очередным "креативом" ФСБ России.

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