Спецслужбы проверяли информацию о падении "птичек".

"День разбитой авиации" в России продолжается. Официально подтвердили падение вертолета Ми-8, а также истребителя-бомбардировщика Су-34. Впрочем, исчезли еще две "птички".

Как сообщает Телеграм-канал "База", спецслужбы ищут еще один вертолет Ми-8, а также еще один самолет - Су-34 или Су-25. Они сейчас исчезли.

"Спецслужбы также проверяют информацию еще об одном сбитом вертолете Ми-8. По предварительной информации, он мог упасть в Стародубском районе Брянской области. Таким образом всего могло потерпеть крушение 2 вертолета и 2 самолета", - отмечает канал.

Видео дня

Обновлено: Проект "ВЧК-ОГПУ" с сылкой на источник заявил, что уничтожены два российских самолета и два вертолета.

"Ударный Су 34 и истребитель сопровождения Су-35 наносили удары (по Украине - УНИАН). После возвращения были сбиты. Две вертушки Ми-8 МШТ - это поисковая спасательная служба. Также были сбиты", - пишет канал.

"Приземление" авиации РФ

В Брянской области упал вертолет - взорвался в воздухе. Не исключено, что в результате поражения ракетой ПВО.

Впоследствии росСМИ сообщили, упавший второй за день вертолет. Он "приземлился" на окраине Клинцов. Потом выяснилось, что это был истребитель-бомбардировщик Су-34. Затем выяснилось, что исчез еще один самолет - Су-34 или Су-25.

У россиян пылает из-за странных падений вертолета Ми-8 и истребителя-бомбардировщика Су-34 в Брянской области. Пока в сети активно распространяют доказательства того, что "птички" сбила российская ПВО, Z-паблики взрываются невероятными версиями.

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