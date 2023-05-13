Он "приземлился" на окраине Клинцев - неподалеку от места, где перед этим упал первый.

В Брянской области РФ сегодня "день загадочного падения вертолетов". РосСМИ сообщают, что упал второй за день вертолет.

Как сообщают российские паблики, второй вертолет упал рядом с первым - в Клинцевском районе, на окраине города.

По данным "Осторожно, новости", вертолет упал в селе Сурецкий Муравей. На месте падения виден столб черного дыма. О пострадавших не сообщается.

Видео дня

Российские СМИ подтверждают, что оба вертолета были российскими. Вероятно, их сбила российская ПВО.

В РФ падают вертолеты - что известно

Сегодня в городе Клинцы Брянской области, расположенном примерно в 50 км от границы с Украиной, упал вертолет. По словам очевидцев, вертолет долго кружил над городом, после чего упал на дом в частном секторе.

Судя по опубликованным видео с места происшествия, можно предположить, что вертолет взорвался в воздухе – не исключено, что в результате поражения ракетой ПВО.

Перед этим серьезный инцидент произошел в оккупированном украинском Крыму. Там российский вертолет уже потерпел полный крах. Пилоты погибли.

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