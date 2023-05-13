В районе ввели план "Перехват" - в РФ подозревают, что "птички" сбили диверсанты.

Российские экстренные службы прокомментировали странные авиакатастрофы в Брянской области РФ. Ранее сообщалось, что в городе Клинцы и на окраинах упали два вертолета.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы, в Клинцах "приземлился" военный вертолет Ми-8. на борту, по предварительным данным, было два пилота. Они погибли.

Зато на окраинах Клинцев - в селе Сурецкий Муравей - упал не еще один вертолет, а российский истребитель - бомбардировщик Су-34. Судьба экипажа неизвестна.

Видео дня

О причинах "приземления" вертолета и "Сушки" молчат. Впрочем, в сети появились кадры, свидетельствующие о сбитии вертолета системой ПВО.

Телеграм-канал Mash сообщает, что на территории Клинцевского района Брянской области ввели план "Перехват".

"По нашей информации, там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34", - отмечает канал.

Под Брянском падают российские "птички" - что известно

В Брянской области РФ сегодня "день загадочного падения железных птичек". В городе Клинцы упал вертолет. По словам очевидцев, вертолет долго кружил над городом, после чего упал на дом в частном секторе. Судя по опубликованным видео с места происшествия, можно предположить, что вертолет взорвался в воздухе – не исключено, что в результате поражения ракетой ПВО.

Впоследствии росСМИ сообщили, упавший второй за день вертолет. Он "приземлился" на окраине Клинцов. Именно этот случай спутали с падением Су-34.

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