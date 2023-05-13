Опубликованные видео намекают, что вертолет могли сбить системой ПВО.

В городе Клинцы Брянской области, расположенном примерно в 50 км от границы с Украиной, упал вертолет. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

"Сначала летел вертолёт, потом сильный взрыв", – сообщает местный телеграм-канал "Подслушано Клинцы".

По словам очевидцев, вертолет долго кружил над городом, после чего рухнул на дом в частном секторе.

Видео дня

Судя по опубликованным видео с места происшествия, можно предположить, что вертолет взорвался в воздухе – не исключено, что в результате поражения ракетой ПВО.

Одно из опубликованных в соцсетях видео подписано "Момент сбития вертушки".

Официальные службы пока подтверждают только факт крушения.

Аварии российских вертолетов

За последние дни это уже третье падения российских вертолетов. Так, накануне стало известно, что в Приморском крае РФ пилот совершил аварийную посадку вертолета, повредив при этом станцию перекачки нефти.

Более серьезный инцидент произошел в оккупированном украинском Крыму. Там российский вертолет уже потерпел полноценное крушение. Пилоты погибли.

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