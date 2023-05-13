Во всех случаях россияне уверены, что самолеты сбили украинские военные, но нюансы отличаются.

У россиян пылает из-за странных падений вертолета Ми-8 и истребителя-бомбардировщика Су-34 в Брянской области. Пока в сети активно распространяют доказательства того, что "птички" сбила российская ПВО, Z-паблики взрываются невероятными версиями произошедшего.

УНИАН собрал самые странные версии авиакатастроф. Самыми активными сейчас являются именно каналы, поддерживающие войну и критикующие командование армии РФ. Топ-пропагандисты пока подозрительно молчат.

Канал Fighterbomber, комментируя падение вертолета и истребителя написал, что это рекордные потери росавиации за год.

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"Таких потерь нашей авиации, как сегодня, не было с марта прошлого года", - говорится в сообщении.

Тем временем в Z-пабликах распространяют "версии" случившегося. Например, у канала "Образ будущего" их аж несколько. По одной из них, вертолет и самолет якобы сбили "Стингерами", которые партнеры передали Украине.

По второй "версии", вертолет и истребитель сбили украинские самолеты. Впрочем, канал отмечает, что ждет подтверждения от "военкоров".

Канал "Повернутые на Z войне " вообще заявил, что "птички" упали из-за ударов украинскими ракетами. Вертолет и самолет якобы "приземлились", потому что "попали в засаду". Их сбили якобы украинские ракеты, запущенные из Черниговской области.

Между тем террорист Игорь Стрелков-Гиркин, похоже, очень расстроен из-за падения российских "птичек". От комментариев он отказался.

Интересно, что ни один из топ-пропагандистов РФ не прокомментировал падение российских "птичек" под Брянском. Все они молчат.

Затем террорист все же решился на комментарий. Он заявил, что потери авиации – работа ДРГ. Впрочем, с диверсантами нужно бороться во время военного положения, но его вводят только во время войны. А у России – "спецоперация".

"Приземление" авиации РФ

Сегодня в городе Клинцы Брянской области упал вертолет. По словам очевидцев, вертолет долго кружил над городом, после чего упал на дом в частном секторе. Вертолет взорвался в воздухе – не исключено, что в результате поражения ракетой ПВО.

Впоследствии росСМИ сообщили, упавший второй за день вертолет. Он "приземлился" на окраине клинков. Потом выяснилось, что это был истребитель-бомбардировщик Су-34. впоследствии выяснилось, что исчез еще один самолет - Су-34 или Су-25.

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